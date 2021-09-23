На берегу Смоленки начали сносить старый недострой

На земельном участке неподалеку от метро «Приморская» начался демонтаж недостроенного бизнес-центра.

Работы по демонтажу недостроя на берегу Смоленки начались 21 сентября. За эти несколько дней рабочие успели разрезать часть перекрытий в недостроенном здании.

Как сообщили в администрации Василеостровского района, в августе в разрешении на строительство на этом участке сменился застройщик. Теперь здесь планируется построить административное здание, многоквартирный жилой дом и гараж.

Ранее на этом месте велось строительство бизнес-центра «Невисс-комплекс», однако стройка была приостановлена на ранних стадиях. Земельный участок неоднократно перепродавался. Сейчас объект находится в собственности компании «Специализированный застройщик „Страна Беринга“».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снос Василеостровского хлебозавода отменяется.