Снос Василеостровского хлебозавода отменяется

Снос Василеостровского хлебозавода отменяется
Градозащитники выиграли у Legenda Intelligent Development. Фото: citywalls.ru

Здание бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова сносить не будут.

Петербургские градозащитники победили в борьбе за сохранение исторического здания Василеостровского хлебозавода. Заключение комитета по государственному контролю (КГИОП) и разрешение на строительство Службы госстройнадзора, предоставленные застройщиками, были признаны незаконными Куйбышевским районным судом.

В военное время здание бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка служило для изготовления хлеба во время блокады. Датой постройки завода является 1930 год, поэтому манеж лишается защиты закона о границах зон охраны объектов культурного наследия. На месте хлебозавода планировалось возвести жилой комплекс общей площадью 25,8 тыс. кв. м..Проект оценивался в 2,7 млрд рублей.

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Снос Василеостровского хлебозавода отменяется
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