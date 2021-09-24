На Кубе орлы подбили российский самолёт

Российский самолет не смог вовремя вылететь с Кубы в связи с тем, что в воздушное судно врезались крупные птицы. Один орел попал в нос, а второй в двигатель лайнера.

Самолет должен был выполнить рейс Варадеро-Москва, однако все пошло не по плану. Когда воздушный транспорт уже был на взлетно-посадочной полосе, на него напала стая птиц. Лайнеру ничего не оставалось, как вернуться на стоянку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя авиакомпании Azur air.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что туристов пришлось высадить из «подбитого» самолета. Пассажиров улетели на запасном борту.

Пока граждане ждали следующего отправления, их расположили в гостинице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году самолеты авиакомпании «Россия» 22 раза столкнулись с птицами.