В 2021 году самолеты авиакомпании «Россия» 22 раза столкнулись с птицами

В 2021 году самолеты авиакомпании «Россия» 22 раза столкнулись с птицами
Самолеты авиакомпании "Россия" часто сталкиваются с птицами. Фото: авиакомпания "Россия"

Воздушные судна авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково с начала текущего года и до 12 сентября 22 раза столкнулись с птицами.

Об этом свидетельствуют оперативные данные авиакомпании «Россия».

Так, семь раз в лайнеры врезались птицы непосредственно в зоне ответственности Пулково, кроме этого, один раз самолету пришлось отправиться на второй круг, потому как на взлетно-посадочной полосе сидели птицы.

По статистике, Пулково лидер по числу столкновений с птицами среди российских аэропортов. В 56 случаях места столкновения воздушных судов с птицами установлены не были. Части инцидентов в статистике нет, потому как не были найдены следы столкновения и воздушные суда продолжили свои полеты.

К слову, в прошлом году самолеты «России» столкнулись с птицами только 20 раз.

Напомним, 15 сентября, самолет Airbus A319, выполняющий рейс из Анталии в Пулково, когда заходил на посадку, столкнулся со стаей птиц. Двигатели судна перестали работать должным образом. Лайнер посадили в Пулково в 22:26.

К счастью, ситуация не стала критической благодаря грамотным действиям экипажа. Сейчас самолет отстранили от полетов.

В настоящий момент пытаются установить, сколько времени потребуется для ремонта двух двигателей лайнера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько пассажиров воспользовались Пулково этим летом.

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