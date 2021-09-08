Стало известно, сколько пассажиров воспользовались Пулково этим летом

В пиковые дни августа аэропорт Пулково обслуживал более 74 тыс. пассажиров в сутки. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пиковые дни августа аэропорт Пулково обслуживал более 74 тыс. пассажиров в сутки. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Петербургский аэропорт Пулково в течение трех летних месяцев обслужил более 6 млн пассажиров.

Об этом 7 сентября сообщает Комитет по транспорту.

Так, с 1 июня по 31 августа текущего года воздушной гаванью Пулково воспользовались свыше 6 млн граждан. Такой показатель всего на 6% меньше, чем за такой же период 2019 года.

В общем, внутренний пассажиропоток в Петербурге за лето составил 5,2 млн людей. Это на 42% больше, чем в 2019 году. Наиболее популярными городами вылета из Северной столицы стали Москва, Сочи и Симферополь.

Международными рейсами летали более 800 тыс. человек. Это составляет 70% к такому же периоду 2019 года.

Напомним, что в настоящее время все еще действую ограничения по полетам, связанные с пандемией. Лидерами среди направлений стали Анталья, Ларнака и Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково.