Грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково

Грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково
Грузовик врезался в здание Пулково. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовик врезался в здание аэропорта Северной столицы Пулково. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Дорожный инцидент на территории воздушной гавани произошел в ночь на 31 августа. В 1:30 машина с бортовым питанием столкнулся с шестой ротондой централизованного пассажирского терминала. В результате аварии никто не пострадал.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов. На месте происшествия работа заместитель транспортного прокурора Петербурга Алексей Оптовкин. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны. Родственники могут подать в суд на Пулково. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся.

авария аэропорт грузовик новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Васильевского острова пожаловались на обрушение в квартирах из-за ...
Грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково
В Ленобласти теперь можно оформить документы на визу в МФЦ
Мост через реку Свирь готовятся сдать раньше срока
В петербургской школе набрали 16 первых классов
В аэропорту Пулково 1 сентября задержали семь рейсов
В Ленобласти в 2020 году смертность выросла на 20%
Историческую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году