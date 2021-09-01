Грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково

Грузовик врезался в здание аэропорта Северной столицы Пулково. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Дорожный инцидент на территории воздушной гавани произошел в ночь на 31 августа. В 1:30 машина с бортовым питанием столкнулся с шестой ротондой централизованного пассажирского терминала. В результате аварии никто не пострадал.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов. На месте происшествия работа заместитель транспортного прокурора Петербурга Алексей Оптовкин. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны. Родственники могут подать в суд на Пулково. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся.