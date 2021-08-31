В грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны

В грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны
Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В грузовом терминале Пулково находились два гроба. В одном была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом — молодая девушка возрастом около 20 лет. Обе умерли в Северной столице, обеих отправляли домой в разные регионы страны.

Работник Пулково не правильно отметил гробы при оформлении. В итоге супруг женщины улетел на Кубань не с тем телом. Обнаружили это перед похоронами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Родственники могут подать в суд на Пулково. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась случившимся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 31 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00.

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