Вирусолог заявил, что дельта-штамм может стать главным до конца COVID-пандемии

Вирусолог заявил, что дельта-штамм может стать главным до конца COVID-пандемии
Также опасно будет передвигаться на общественном транспорте. Фото: pixabay.com

Профессор МГУ Алексей Аграновский в беседе сделал прогноз, какой штамм ковида будет доминировать до конца коронавирусной пандемии.

Так, утверждает ученый, штамм «дельта» может остаться доминирующим в стране до конца пандемии. Он отметил, что главные распространители заразы — дети и подростки. Об этом сообщает URA.RU.

Биолог уверен, ковид будет распространяться по школам и детским учреждениям. Также опасно будет передвигаться на общественном транспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна мировая статистика по заболеванию ковидом во всем мире на сегодня, 26 сентября. Также появилась информация о скончавшихся из-за вируса. Данные предоставил университет Хопкинса. Так, за всю историю пандемии коронавируса скончались 4 742 776 человек, а заразились 231 517 674. Россия в мировом рейтинге по заболеваемости на пятом месте.

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