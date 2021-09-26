Сухогруз из Петербурга столкнулся в Босфоре с турецким судном

Сухогруз из Петербурга столкнулся в Босфоре с турецким судном
Петербургский сухогруз получил незначительные повреждения. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Накануне в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы — «Русич-10» и Tahsin Imamoglu. Лишь недавно стало известно, что в неприятную ситуацию попало петербургское судно.

В результате столкновения никто не пострадал, на место происшествия сразу же направили спасательные буксиры. Об этом сообщает ТАСС.

В судоходной организации «Волжское пароходство», которая владеет петербургским судном, рассказали, что на борту сухогруза в находились 11 человек. Судно отбуксировали в турецкий порт.

Причиной столкновения стал отказ руля турецкого сухогруза. Детали выясняются. Петербургский сухогруз получил незначительные повреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощник гида Таулан Кипкеев рассказал о неудачном восхождении группы туристов на Эльбрус. Мужчина сам участвовал в произошедшем.

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