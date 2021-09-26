Помощник гида рассказал о произошедшем при восхождении на Эльбрус

Стоит помнить, что каждое восхождение — это смертельный риск, отмечает помощник гида. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Стоит помнить, что каждое восхождение — это смертельный риск, отмечает помощник гида. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Помощник гида Таулан Кипкеев рассказал о неудачном восхождении группы туристов на Эльбрус. Мужчина сам участвовал в произошедшем.

Так, по его словам, у одной из женщин началась горная болезнь. Гид начал ее спускать, однако она умерла от переохлаждения на спуске. Затем на спуске упал мужчина. В последствие он сломал ногу. Так они потеряли одного из гидов. Потом группа стала вызывать МЧС. Об этом сообщают «Известия».

Кипкеев отметил, что главной ошибкой стало принятие решения о восхождении на гору при отсутствии опыта. Сейчас в пандемийном малооактивном мире восхождение — большая физическая нагрузка, считает помощник гида. Стоит помнить, что каждое восхождение — это смертельный риск, отмечает он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подъем на Эльбрус, убивший пять человек, организовал бизнесмен из Мурино.