Стала известна доля детей в России с избыточной массой тела

Ситуацию ухудшает пандемия и связанная с ней уменьшенная физическая активность. Фото: Бечин Денис

Ситуацию ухудшает пандемия и связанная с ней уменьшенная физическая активность. Фото: Бечин Денис

Частота детей с лишним весом, особенно у школьников от семи до десяти лет, прогрессирует. Об этом заявил эндокринолог Павел Окороков.

Доля детей с ожирением по России — от пяти процентов до 10% в зависимости от региона. И около четверти детей имеют лишний вес. В 50% случаев это ведет к развитию ожирения во взрослом возрасте, отмечает специалист. Об этом сообщают «Известия».

80% детей, которые к переходному возрасту были с лишними килограммами в старшем возрасте сохраняют эти проблемы. Потом к ним добавляются такие заболевания, как диабет, болезни сердца и другие, обращает внимание врач.

Ситуацию ухудшает пандемия и связанная с ней уменьшенная физическая активность, отмечает Окороков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ковидом.