Диетолог назвал эффективный способ, как убрать жир на животе

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от живота.

Доктор отмечает, что частенько люди не могут убрать жир на животе, даже если они предпринимают для этого усилия. Так бывает, что человек худеет, а потом происходит так, что никаких изменений не происходит. Об этом сообщает «Российская газета».

Тогда диетолог рекомендует устроить себе белковую диету и активно заниматься спортом.

Так, по мнению Ковалькову, жир с живота уйдет, если человек устроит себе белковые дни, ограничит до минимума количество углеводов, больше будет пить воды и ходить заниматься в спортзал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что частота детей с лишним весом, особенно у школьников от семи до десяти лет, прогрессирует. Об этом заявил эндокринолог Павел Окороков. Доля детей с ожирением по России — от пяти процентов до 10% в зависимости от региона.