Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики

Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики
Работу обещают оплатить. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Студенты третьего курса гуманитарных направлений СПбГУ займутся переписью населения этой осенью. Учащиеся не довольны, потому они будут делать это вместо прохождения практики.

В переписи будут участвовать студенты-экономисты, историки, социологи, философы, психологи, политологи, международники, журналисты и специалисты по рекламе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лупа и Пупа».

С универсантами заключат договор. Работу обещают оплатить. Каждый студент должен будет обойти 200 квартир в выбранном районе. Преподаватели и сами учащиеся в шоке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2024 году праздник «Алые паруса» планируют посвятить 300-летию СПбГУ. Об этом сообщил ректор вуза Николай Кропачев. По его словам, глава города Александр Беглов поддержал идею объявить 2024 год Годом СПбГУ.

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