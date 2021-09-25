«Алые паруса» в 2024 году приурочат к 300-летию СПбГУ

«Алые паруса» в 2024 году приурочат к 300-летию СПбГУ
С днем рождения вуза будет связана концепция главного праздника выпускников – «Алых парусов». Фото: Gazeta.SPb

В 2024 году праздник «Алые паруса» планируют посвятить 300-летию СПбГУ. Об этом сообщил ректор вуза Николай Кропачев.

По его словам, глава города Александр Беглов поддержал идею объявить 2024 год Годом СПбГУ. Также с тематикой юбилея будут связаны «Алые паруса».

Как сообщил ТАСС, в честь для рождения университета планируют зажечь факелы на Ростральных колоннах. Замминистра культуры РФ Алла Манилова также предложила сделать юбилей университета центральной темой на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько выпускников пришло на праздник «Алые паруса» в 2021 году. По словам губернатора Петербурга, выпускники школ заслужили праздник, в связи с этим «Алые паруса» решили провести в привычном формате. Были приняты все меры, чтобы сделать проведение праздника безопасным для его участников.

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«Алые паруса» в 2024 году приурочат к 300-летию СПбГУ
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