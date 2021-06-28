Губернатор Петербурга рассказал, почему в пандемию провели «Алые паруса»

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что выпускники петербургских школ заслужили праздник, в связи с этим «Алые паруса» решили провести в привычном формате.

На минувших выходных в городе на Неве отгремел праздник выпускников школ «Алые паруса».

В этом году, не взирая на пандемию и рост заболеваемости в регионе, было решено провести фестиваль в очном формате. При том, что в прошлом году смотреть на бриг и салюты выпускники могли лишь по телевизору из-за риска распространения инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему фестиваль провели очно.

Во время традиционного радиообращения градоначальник отметил, что подростки в этом году сдали ЕГЭ на довольно высокие баллы, поэтому заслужили праздник. Он отметил, что были приняты все меры, чтобы сделать проведение «Алых парусов» безопасным для его участников.

Кроме этого глава региона заявил, что родители выпускников и общественники просили традиционное проведение «Алых парусов», поэтому власти прислушались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько выпускников пришли на «Алые паруса».