Кота Марсика и других животных спасли из дома после взрыва газа в Ногинске

У животных стресс, но, кажется, никто серьезно не пострадал.

В Ногинске сегодня, 27 сентября, спасли всех животных, оставшихся под завалами дома после взрыва газа. Об этом пишет «360».

Известно, что последним из бетонного плена выбрался кот Марсик. Он находился на шестом этаже и, чтобы вызволить его, пришлось использоваться 50-метровую лестницу. В операции принимали участие пожарные, спасатели и волонтеры. Марсика уже осмотрели в ветеринарной клинике – у него сильный стресс и истощение, но жизни ничего не угрожает. Совсем скоро кот и другие спасенные животные вернутся к хозяевам.

Отмечается, что спасатели вывели из разрушенного дома несколько кошек, котенка, собаку и попугая. Напоминаем, что взрыв прогремел 8 сентября – в результате были уничтожены 24 квартиры. Под завалами дома нашли семь бездыханных тел, еще 20 человек угодили в больницу.

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