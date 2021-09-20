Самые знаменитые коты и кошки интернета

Их харизме впору завидовать и людям. Их жизнью интересуются миллионы, а сами они одним только своим появлением вызывают море восторгов. Мы – о котах и кошках, звездах соцсетей. Картинки этих котиков собирают миллионы поклонников.

@sirfilimon

Старший мяучный сотрудник Выборгского замка кот Филимон весьма популярен не только онлайн. Многие посетители музея знают, что у него есть трудовая книжка и свои обязанности в этом средневековом замке. Также у Филимона есть личные страницы в Инстаграме и «В Контакте». На аккаунт мяучного сотрудника подписаны почти 6 тысяч человек.

@fedja_kot

Кот Федя из Ростовской области прославился в сети своим постоянным удивленным выражением. У Феди близко посажены глаза, отсюда и забавное удивление. Кот стал героем многочисленных мемов и источником вдохновения для своей хозяйки. Кот полностью здоров, уверяет она, глаза – не более чем особенность внешности.

В инстаграме Феди более 31 тысячи подписчиков.

@missandeiya

Кошка Миссандея из Казахстана с глазами невероятного оттенка уже давно звезда интернета. Популярны и ее фото в круглых очках. Более 76 тысяч подписчиков ставят лайки этой красотке в ее инстаграм-канале. Почти каждый день владельцы Миссандеи постят изображения своей любимицы.

@cobythecat

Белоснежный кот Коби — миллионер. На его страницу в Инстаграме подписаны более 1,9 миллионов человек. Коби – мастер перевоплощений. Хозяева без устали придумывают разные образы для него. Вот он – светский лев, а вот в кино собрался, а вот «звезда в шоке». Судя по числу лайков и комментариев, аудитория оценила чувство юмора хозяев Коби.

@venustwofacecat

Кот Винус – один из лидеров кошачьих соцсетей. Он выглядит крайне экзотично со своей двуцветной мордочкой. Вы наверняка видели его фото в сети. Из-за своей необычной окраски кот участвует в съемках телепередач, периодически попадает во всевозможные обзоры, и вот сейчас не стал исключением. Такая медийность самого кота не смущает – регулярно 2 млн поклонников могут видеть в Инстаграме его новые фото.