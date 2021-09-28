Здоровая осень. Вылечиться помогут народные средства от простуды

Самый сладкий, самый острый, самый «ароматный». Народные средства быстро избавиться от простуды – в нашем обзоре. Они не заменяют лечение, назначенное врачом, но и могут ускорить выздоровление и облегчить самочувствие больного. Как лечить простуду народными средствами?

В преддверии «простудного сезона» мы составили рейтинг способов лечения простуды и гриппа народными средствами.

Самый быстрый

Чай. Обычный черный с добавками из ягод, трав, с лимоном. Сюда же – отвар ромашки и чай из корня имбиря. Он хорош тем, что богат витаминами, микроэлементами и прекрасное средство профилактики. Чаи – это быстрая помощь в борьбе с простудой.

Самый сладкий

Мед. О его пользе можно писать тома. Мы напомним старинный способ народного домашнего средства от простуды – редька с медом. Черную редьку хорошенько моем губкой от земли.

Затем обрезаем ту сторону, где растет ботва, чтобы получилась плоская основа. Отрезаем хвостик. В корнеплоде вырезаем ножом ямку. Заливаем медом. Закрываем крышкой и убираем в темное прохладное место на ночь. При поедании не усердствуем — в качестве средства от кашля употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды.

Самый «ароматный»

Речь про чеснок. Это растение действительно обладает мощным дезинфицирующим средством. Из-за этого и аромата чеснок активно используется в консервации. Но между медициной и кулинарией – разница все же есть. И чеснок в коробочке или разложенный по квартире от вирусов не убережет. Разве что люди постараются к вам не приближаться. Поэтому, кажется, определенный смысл в этом народном методе есть.

Среди эффективных народных средств от простуды — различные настои и отвары.

Для борьбы с насморком можно применять раствор из сока алоэ. Сок алоэ обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а также способствует увлажнению слизистой оболочки носа.

К растительным препаратам, обладающим отхаркивающим действием, при кашле можно отнести настои из корня солодки, листьев подорожника или листьев мать-и- мачехи.

Если температура тела не повышена, то облегчить общее состояние при насморке и кашле могут ингаляции с листьями эвкалипта или мяты.

Многим также хорошо помогает ароматерапия с использованием эфирных масел мяты перечной, лаванды, эвкалипта, ромашки, розмарина и лимона.

К лечению народными средствами необходимо подходить с умом, напоминают в Роспотребнадзоре. Здесь отмечают, что это бабушкины методы могут как облегчить состояние при простуде и гриппе, так и нанести серьезный вред здоровью.

Несколько советов от Роспотребнадзора:

1. Нужно помнить о главном — сначала необходимо проконсультироваться с врачом, а уж потом заняться лечением народными средствами.

2. В случае, если Ваш врач одобрил применение народного средства для лечения простуды, не стоит превышать рекомендованную дозировку.

3. Если Ваше состояние ухудшилось, следует немедленно прекратить прием данного средства.

К числу «оберегов» от простуды и гриппа можно отнести с простые правила.

• регулярно проветривать квартиру, делать влажную уборку

• следить за влажностью в комнате

• принимать витаминно-минеральные комплексы

• гулять на свежем воздухе

• избегать контакта с больными людьми

• снизить воздействие стрессовых факторов на организм

• ограничить время нахождения в общественных местах в период эпидемии гриппа

• достаточно времени уделять сну

• правильно питаться

• одеваться «по погоде».