Психологи объяснили, почему ребенок дерется и кусает родителей

Объектом агрессии могут быть близкие люди, друзья и даже игрушки. Pixabay

Объектом агрессии могут быть близкие люди, друзья и даже игрушки. Pixabay

Ребенок еще не умеет твердо ходить, а уже замахивается на маму с папой. Частая картина. Помочь малышу освоить жизнь без рукоприкладства более чем возможно, если понять, почему маленькие дети дерутся.

Первые признаки драчливости родители могут заметить, когда малышу еще нет и года. В этих ситуациях чаще всего ребенок бьет маму. Потому что именно она в этот период — самый близкий для него человек. Часто это бывает просто от переполняющих малыша эмоций. Ему интересно, как это происходит. Он играет.

Иногда ребенок машет кулаками, когда он злится или обижен. Он не умеет высказать свои обиды и гнев, кроме как силой. Ребенок инстинктивно дерется, если чем-то недоволен.

Ребенку год, почему дерется? На эти жалобы родителей психологи часто отвечают, что такой малыш еще не умеет контролировать эмоции. Чувства годовалого быстро сменяют друг друга. Только он играл и был счастлив, то вдруг горько плачет без видимой причины. Контролировать эмоции правильно ему еще только построит научиться, и пока он пытается справится с ситуацией единственным доступным ему способом – кулаками. Почему ребенок дерется и кусается? Погладить маму по лицу или укусить ее – ребенок не видит разницы между этими действиями.

Еще одна причина детского «рукоприкладства» — так он привлекает к себе внимание. Категориями «хорошо» и «плохо» малыш будет мыслить только к трем годам. В год и даже два он будет делать все, чтобы получить свое. Представьте, ребенок лезет на коврик при двери и разбрасывает обувь. Тут же прибегает кто-то из взрослых, шумит, грозит пальцем, берет на руки. Что малыш сделает в следующий раз? Правильно, поползет туда снова.

Так и с дракой. Стукнул другого малыша на площадке – прибежали взрослые, и он снова в центре внимания.

Пример взрослого тоже провоцирует драку. «Нельзя маму бить», — говорить мама и стукает дочь по руке. «Значит можно», — делает логичный вывод дочь.

Задача родителей – не перевоспитать ребенка, а изменить собственное поведение. Тогда с большой долей вероятности многие проблемы уйдут в прошлое.

Но каковы бы ни были причины драчливости маленького ребенка, психологи и педиатры едины в одном — такие действия должны быть остановлены.