Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT

Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это настоящей медийной войной. Фото: kremlin.ru
YouTube удалил два немецких канала RT. Теперь их не возможно восстановить. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя многих немецких СМИ-гигантов. В начале лета он набрал 21 миллион просмотров. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
Симоньян обратила внимание на то, что ранее Люксембург отказался выдавать лицензию на вещание, сославшись на власти Германии. Редактор назвала это настоящей медийной войной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что нужно показательно увольнять врачей, которые высказываются против вакцинации. Журналистка считает, что нужно оставить их без работы показательно, чтобы другим неповадно было.
RT YouTube маргарита симоньян медиа сми


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT
В Колпино снесли целый квартал в рамках реновации
Жильцов дома в Кировске эвакуировали из-за угрозы минирования
Express: изменения в глазах могут указывать на повышенный уровень холестерина
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Петербурге затруднен вход на Чернышевскую
Пригожин готов порвать Шнурова «на куски» из-за Валерии