Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT

YouTube удалил два немецких канала RT. Теперь их не возможно восстановить. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя многих немецких СМИ-гигантов. В начале лета он набрал 21 миллион просмотров. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян обратила внимание на то, что ранее Люксембург отказался выдавать лицензию на вещание, сославшись на власти Германии. Редактор назвала это настоящей медийной войной.