Симоньян призвала увольнять врачей-антипрививочников

Журналистка считает, что нужно оставить их без работы показательно, чтобы другим неповадно было.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что нужно показательно увольнять врачей, которые высказываются против вакцинации. Своим мнением она поделилась с «Царьград».

Симоньян отметила, что к такому выводу она пришла после того, как ее мать настраивала против прививки от коронавируса медсестра в Адлере. Та рассказывала, будто из-за вакцины «убивается иммунитет».

«Неужели нельзя громко и показательно уволить с пяток таких умниц в каждом регионе с запретом заниматься медицинской практикой?»,

— спрашивает Симоньян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не могут записаться на прививку через сайт «Госуслуг».