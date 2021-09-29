Маленькие дети пострадали в массовом ДТП на КАД

С места происшествия госпитализировали двух детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С места происшествия госпитализировали двух детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга в результате аварии на Кольцевой автодороге пострадали двое детей. Дошкольникам понадобилась помощь медиков.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября, в 21:10 на 56 километре А-118, внутреннее кольцо КАД. По предварительным данным, 32-летний водитель Kia Rio при перестроении столкнулся с попутным Volvo, после чего отлетел в Renault Kaptur с 39-летним мужчиной за рулем.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате ДТП получили травмы находившиеся в Renault брат с сестрой. 4-летний мальчик госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести, 5-летняя — в состоянии лёгкой степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга автоледи сбила подростка, который перебегал дорогу на красный свет.