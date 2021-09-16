На Испытателей автоледи сбила подростка: ребенок госпитализирован

На Испытателей автоледи сбила подростка: ребенок госпитализирован
Подросток перебегал дорогу на красный свет. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга автоледи сбила подростка, который перебегал дорогу на красный свет.

Как сообщает 78.ru. 16 сентября, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, 47-летняя женщина наехала на мальчика на «Форде».

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 15 сентября, на перекрестке проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта.

Пострадавшим оказался 13-летний подросток. Его отправили в больницу, врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «Ауди» сбила четвероклассника. ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Московском районе города.

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