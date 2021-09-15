В Петербурге «Ауди» сбила четвероклассника

В Петербурге &#171;Ауди&#187; сбила четвероклассника
В результате ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Фото: pixabay.com

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Московском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по ул. Костюшко от ул. Кубинская к ул. Галстяна, наехала на пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика четвертого класса.

В результате ребенка с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы, травмой живота, ушибом грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сбили пенсионера на самокате. На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика. По словам очевидцев, пенсионер на самокате пересекал дорогу на красный свет светофора. Дорожный инцидент произошел вечером 13 сентября.

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