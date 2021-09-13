В Петербурге сбили пенсионера на самокате

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика.

По словам очевидцев, пенсионер на самокате пересекал дорогу на красный свет светофора.

Фото с места происшествия опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «Вконтакте». Дорожный инцидент произошел вечером 13 сентября. Пострадавшему вызвали скорую.

Свидетели произошедшего отметили, что авария произошла из-за невнимательности пенсионера на самокате. По предварительной информации, он выехал на дорогу на красный сигнал светофора. На опубликованных кадрах видно, что водитель и прохожие пытаются ему помочь. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло смертельное ДТП. В полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц», попал в аварию.