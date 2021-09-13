На Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП

В результате ДТП водитель "Мерседеса" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Фото: Pixabay

В результате ДТП водитель "Мерседеса" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Фото: Pixabay

В Петербурге произошло смертельное ДТП.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц» и двигаясь по пр. Маршала Блюхера от Кушелевской дороги в сторону Лабораторного пр., попал в аварию.

При неизвестных обстоятельствах он потерял контроль над автомобилем и наехал на впереди стоящий на красном сигнале светофора троллейбус, принадлежащий ГУП СПб «Горэлектротранс».

После наезда, от троллейбуса отскочил металлический предмет, который нанес повреждение двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Фольксваген».

В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась пробка.