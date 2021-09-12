ДТП с легковушками собрало пробку на переезде в Пушкине

Место ДТП в Пушкине. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП в Пушкине. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась пробка. Машины столкнулись у железнодорожного переезда.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 12 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в ходе столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства затруднили проезд на участке. Автомобилисты, вероятнее всего, ждут сотрудников дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка потеряла колесо после ДТП на Парашютной улице.