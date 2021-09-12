Иномарка потеряла колесо после ДТП на Парашютной

Иномарка потеряла колесо после ДТП на Парашютной
Место ДТП у Мартыновского сквера. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль потерял колесо после ДТП с другой машиной.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 12 сентября, у Мартыновского сквера на Парашютной улице. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль марки «Шевроле» остался без колеса. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Участники ДТП, вероятнее всего, ждут полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга произошло ДТП массовое ДТП. Машины выстроились в паровозик.

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