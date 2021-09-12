Автомобилист устроил массовое ДТП на Краснопутиловской улице

Автомобилист устроил массовое ДТП на Краснопутиловской улице
ДТП на Краснопутиловской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП массовое ДТП. Машины выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 12 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля. По словам очевидца, аварию устроила задняя машина, именно она получила наиболее заметные повреждения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Участники ДТП ждут полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль занесло на мокрой дороге при съезде с КАДа на Софийскую.

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