Автомобиль занесло на мокрой дороге при съезде с КАДа на Софийскую

ДТП на съезде с КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на съезде с КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На петербургском КАД произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в ограждение на съезде с внешнего кольца на Софийскую улицу.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 12 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что автомобилист не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машину повело в разные стороны. По словам очевидцев, водитель и пассажир отделались ушибами, вышли сами, но от помощи отказались. Автомобиль сильно пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Кола» в сторону Петербурга два ДТП собрали пробку.