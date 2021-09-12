На трассе «Кола» в сторону Петербурга два ДТП собрали пробку

ДТП на "Коле". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на "Коле". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На трассе «Кола» произошли ДТП. Очевидцы жалуются на образовавшиеся пробки.

Авария случилась в воскресенье, 12 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга произошла авария с автобусом. Через несколько десятков метров случилось еще одно ДТП — столкнулись две легковушки. Объезд возможен по двум полосам.

Судя по видеозаписи с места аварии, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный автомобилист влетел в мотоцикл на «Нарве», пострадали байкер и его дочь.