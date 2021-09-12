Пьяный автомобилист влетел в мотоцикл на «Нарве», пострадали байкер и его дочь

Пьяный автомобилист влетел в мотоцикл на &#171;Нарве&#187;, пострадали байкер и его дочь
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового авто, которым управлял пьяный водитель. В результате аварии пострадал ребенок.

Дорожный инцидент случился в субботу, 11 сентября в 17:15 на 146-м километре автодороги «Нарва». Пьяный 29-летний безработный житель деревни Захонье, выезжая на ВАЗ-21150 с второстепенной дороги, не уступил путь мотоциклу Yamaha ХР-200, что привело к столкновению.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате ДТП различные травмы водитель байка, 39-летний житель Ивангорода, а также его 14-летняя дочка. Мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а ученицу 8-го класса — в состоянии средней степени тяжести.

В отношении автомобилиста составили административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Мальчик передвигался на самокате.

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