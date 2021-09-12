Школьник на самокате попал под легковушку на Испытателей, его госпитализировали

Школьник на самокате попал под легковушку на Испытателей, его госпитализировали
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Мальчик передвигался на самокате.

Дорожный инцидент случился в субботу, 11 сентября, около 15:30 на проспекте Испытателей. 24-летняя безработная, находясь за рулем Volkswagen Polo, сбила в зоне регулируемого перехода, пересекавшего перекресток на механическом самокате 10-летнего мальчика. Он двигался на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате наезда школьник получил закрытый перелом берцовой кости. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой водитель сбил перебегавшего дорогу ребенка на Комендантском проспекте.

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