Молодой водитель сбил перебегавшего дорогу ребенка на Комендантском

Ребенок попал под машину в Приморском районе Петербурга. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел на Комендантском проспекте. Водитель Mitsubishi Outlander сбил 10-летнего мальчика, ученика 4 класса, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего госпитализировали с ушибленной раной левой голени в состоянии средней степени тяжести. Иномаркой управлял 21-летний молодой человек.