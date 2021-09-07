Молодой водитель сбил перебегавшего дорогу ребенка на Комендантском

Молодой водитель сбил перебегавшего дорогу ребенка на Комендантском
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ребенок попал под машину в Приморском районе Петербурга. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел на Комендантском проспекте. Водитель Mitsubishi Outlander сбил 10-летнего мальчика, ученика 4 класса, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего госпитализировали с ушибленной раной левой голени в состоянии средней степени тяжести. Иномаркой управлял 21-летний молодой человек.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил нескольких пешеходов в Красносельском районе.

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