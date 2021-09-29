130 млн рублей: Фонд имущества продал ненужные активы Водоканала Петербурга

130 млн рублей: Фонд имущества продал ненужные активы Водоканала Петербурга
Проданные объекты "Водоканал" длительное время не были в хозяйственном обороте. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Лоты, реализованные на торгах, позволили получить 129,7 млн рублей.

Как сообщает комитет имущественных отношений Петербурга, на эти деньги предприятие будет реализовывать программу «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» в части реконструкции, устроит капитальный ремонт, будет содержать фонтаны и общественные туалеты.

29 сентября Фонд имущества Северной столицы продал на площадке Российского аукционного дома ЭТП Lot-online три лота ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В их числе нежилое помещение площадью 414 «квадратов» на Пеньковой улице и два бывших павильона с водозаборной скважиной в Солнечном и в Комарово.

Те объекты, которые были проданы, ранее использовал «Водоканал», однако уже давно они не были в хозяйственном обороте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж продал цифровые копии своих картин на 30 млн рублей.

«Водоканал Петербурга» новости СПб фонд имущества


 

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