Эрмитаж продал цифровые копии своих картин на 30 млн рублей

Государственный Эрмитаж выручил на торгах более 30 млн рублей за цифровые копии картин.

Музей продал на аукционе NFT-токены. Среди лотов были такие произведения искусства, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Всего копии картин, представленных в Эрмитаже, продали на 32,4 млн рублей. Как сообщает «Интерфакс», деньги с продажи копий картин уйдут музею.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в конце августа в Государственном Эрмитаже заметили, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн без согласования с музеем выставил на продажу кадры из клипа «Любимый город», снятые в интерьерах Зимнего дворца. Однако конфликт удалось быстро уладить — причем без участия звезды.