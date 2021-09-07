Мир в формате NFT: Эрмитаж уладил конфликт с Линдеманном без участия певца

Эрмитаж договорился, что работы Линдеманна могут демонстрировать только на платформе, на которой они были опубликованы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Эрмитаж договорился, что работы Линдеманна могут демонстрировать только на платформе, на которой они были опубликованы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В конце августа в Государственном Эрмитаже заметили, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн без согласования с музеем выставил на продажу кадры из клипа «Любимый город», снятые в интерьерах Зимнего дворца. Однако конфликт удалось быстро уладить — причем без участия звезды.

После скандала с обнаруженными на NFT-платформе кадрами в пресс-службе главного петербургского музея подчеркнули, что не предоставляли музыканту право распоряжаться изображениями Эрмитажа таким образом. В договоре, отмечают представители государственного учреждения, указывалось, что все кадры, отснятые в залах музея, могут появляться только в клипе на песню «Любимый город», для которого и проводились съемки.

Помимо интерьеров, токены из коллекции, представленной Тиллем Линдеманном, включали себя предметы из собрания Эрмитажа и знак Hermitage Edition. «Это не было и не могло быть согласовано с музеем», — объяснили в пресс-службе.

Примечательно, что связаться со звездным исполнителем у российского музея не вышло. Тогда в Эрмитаже решили обратиться напрямую к цифровой бирже, на которой солист Rammstein разместил свое творчество. К счастью, стороны смогли прийти к мирному соглашению.

На сегодняшний день, передает пресс-служба, «Эрмитаж предоставил платформе право на воспроизведение только в этом проекте на основании возмездного договора». Сейчас на маркетплейсе выставлено четыре работы Тилля Линдеманна.

Напомним, что не только певец с мировым именем, но и Государственный Эрмитаж идет в ногу со временем: недавно музей анонсировал выпуск NFT-токенов с пятью шедеврами из коллекции с подписью директора Михаила Пиотровского. Аукцион по их продаже стартовал 31 августа на платформе Binance — покупателей еще не определили.