Диетолог посоветовала напиток от хронической усталости

Также цикорий может стать заменителем кофе для людей с синдромом дефицита внимания или с повышенным артериальным давлением. Фото: Pixabay

Также цикорий может стать заменителем кофе для людей с синдромом дефицита внимания или с повышенным артериальным давлением. Фото: Pixabay

При хронической усталости следует пить цикорий. Об этом заявил диетолог Татьяна Залетова.

Этот напиток пьют вместо кофе, содержащий кофеин. Врач называет его психологическим заменителем, потому что кофеина других бодрящих веществ в этом продукте нет. Об этом сообщает Sputnik

Также цикорий может стать заменителем кофе для людей с синдромом дефицита внимания или с повышенным артериальным давлением. Диетолог советует напиток для тех, у кого проблемы с усвоением кальция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель США позвонил в службу спасения и пожаловаться на усталость. Американец неоднократно звонил в службу экстренной помощи и рассказывал диспетчерам, как он «устал». За назойливые звонки его арестовали. После того, как он позвонил в 911 четыре раза, полиция арестовала 61-летнего Даниэля Шредера из Эвансвилла.