Диетолог Фус посоветовала людям с расстройством кишечника отказаться от груш

Врач отмечает, что в этом фрукте содержится много клетчатки. Она раздражает слизистую оболочку кишечника. Также фруктоза, содержащаяся в груше, вызывает газообразование при чрезмерном употреблении. Об этом доктор сообщает на своей странице в Instagram.

Врач рассказала о полезных свойствах груши и порекомендовала всем, у кого нет проблем с пищеварением, чаще их употреблять. Этот фрукт — источник меди, кремния, железа и магния.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при хронической усталости следует пить цикорий. Об этом заявил диетолог Татьяна Залетова. Этот напиток пьют вместо кофе, содержащий кофеин. Врач называет его психологическим заменителем, потому что кофеина других бодрящих веществ в этом продукте нет.