ДТП с «огнеопасным» транспортом учинила длинную пробку на Обводном

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло большую пробку на набережной Обводного канала.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 30 сентября, причиной длинной пробки стала авария между легковым автомобилем «Киа» и «огнеопасного» грузового транспортного средства.
Большегруз и легковушка притерлись друг у другу боком.
На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что из «Киа» спокойно садиться мужчина. Также на видеозаписи не видна ни машина госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Вероятнее всего, удар был не слишком сильным, поэтому пострадавшие в аварии вряд ли будут.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе среди ночи участники ДТП заняли три полосы.