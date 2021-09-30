ДТП с «огнеопасным» транспортом учинила длинную пробку на Обводном

На Обводном растет пробка из-за ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Обводном растет пробка из-за ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло большую пробку на набережной Обводного канала.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 30 сентября, причиной длинной пробки стала авария между легковым автомобилем «Киа» и «огнеопасного» грузового транспортного средства.

Большегруз и легковушка притерлись друг у другу боком.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что из «Киа» спокойно садиться мужчина. Также на видеозаписи не видна ни машина госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Вероятнее всего, удар был не слишком сильным, поэтому пострадавшие в аварии вряд ли будут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе среди ночи участники ДТП заняли три полосы.