ДТП с «огнеопасным» транспортом учинила длинную пробку на Обводном

ДТП с &#171;огнеопасным&#187; транспортом учинила длинную пробку на Обводном
На Обводном растет пробка из-за ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло большую пробку на набережной Обводного канала.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 30 сентября, причиной длинной пробки стала авария между легковым автомобилем «Киа» и «огнеопасного» грузового транспортного средства.

Большегруз и легковушка притерлись друг у другу боком.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что из «Киа» спокойно садиться мужчина. Также на видеозаписи не видна ни машина госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Вероятнее всего, удар был не слишком сильным, поэтому пострадавшие в аварии вряд ли будут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе среди ночи участники ДТП заняли три полосы.

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