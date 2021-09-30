Инфекционист предупредил россиян о самой тяжелой волне COVID-19

Тимаков считает, что третья волна, которая началась в июне и все еще не завершилась, растянется на полгода. Фото: Unsplash

Тимаков считает, что третья волна, которая началась в июне и все еще не завершилась, растянется на полгода. Фото: Unsplash

Новая волна заболеваемости коронавирусом станет для жителей России самой тяжелой, считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Врач предположил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется только к концу года, середине декабря. По мнению Тимакова, последующие волны пандемии будут легче, поскольку россияне будут реже болеть в тяжелой форме, передает ТАСС.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме», — заявил инфекционист, добавив, что зараженных будет много, но число заболеваний в тяжелой форме будет снижаться с каждой волной.

Также Тимаков считает, что третья волна, которая началась в июне и все еще не завершилась, растянется на полгода. Он полагает, что количество инфицированных начнет снижаться в ноябре, а стабилизируется только в середине декабря. После этого ситуация с коронавирусом останется неизменной до весны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист заявил, что сроки инкубационного периода COVID-19 изменились.