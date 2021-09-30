Инфекционист заявил, что сроки инкубационного периода COVID-19 изменились

Инфекционист заявил, что сроки инкубационного периода COVID-19 изменились
Появляются новые симптомы инфекции, а некоторые исчезают. Фото: unsplash

Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил об изменениях в продолжительности инкубационного периода коронавируса.

Врач отметил в беседе с РБК, что коронавирус сильно изменился с начала пандемии. Появляются новые симптомы инфекции, а некоторые исчезают. К примеру, в самом начале зараженные коронавирусом жаловались на сильные боли в глотке, теперь этого симптома практически не возникает, заявил Малышев.

По словам инфекциониста, изменилась и продолжительность инкубационного периода COVID-19. В настоящий момент он составляет около четырех-шести дней.

Он добавил, что в последнее время коронавирус начал проявлять себя так же, как и другие острые респираторные вирусные инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики сообщили, что первые симптомы COVID-19 резко изменились.

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