Медики сообщили, что первые симптомы COVID-19 резко изменились

Российские медики сообщили, что коронавирусная инфекция неожиданно сменила первые симптомы. Теперь их можно спутать с гриппом.

Как сообщает «Московский комсомолец», заболевшие коронавирусом пациенты стали реже обращаться ко врачу при первых симптомах, поскольку теперь их можно спутать с гриппом или ОРВИ. Этой осенью у ковида сформировался новый симптом — насморк. Кроме того, теперь пневмония развивается у больных на третий день, а не через неделю после заражения, как это было прежде.

Также зараженные коронавирусом начали жаловаться на боль и першение в горле, высокую температуру. Эти признаки заболевания похожи на симптомы гриппа. В отдельных случаях у заболевших пропадает слух и начинаются головокружения. По мнению медиков, это связано с тем, что COVID-19 поражает центральную нервную систему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова предупредила о начале сложного периода по COVID в России.