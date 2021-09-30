Голикова предупредила о начале сложного периода по COVID в России

В России наступает «сложный период» из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Вице-премьер напомнила, что в России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что россиян стоит быть аккуратнее, а также соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих родных.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала различия COVID и респираторно-синцитиального вируса.