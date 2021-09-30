Врач назвала различия COVID и респираторно-синцитиального вируса

У подхватившего COVID-19 быстро ухудшаются симптомы и появляются осложнения, что не наблюдается в случае с респираторно-синцитиальным вирусом. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Юрьева.

По ее словам, при коронавирусе обычно поднимается высокая температура и быстро ухудшаются все симптомы. При РС-вирусе такого почти не происходит.

Специалист также отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что при РС-вирусе заболевший ощущает слабость и мучается от сухого кашля. И подчеркнула, что изначально РС-вирус и COVID можно спутать.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID.