Врач назвала различия COVID и респираторно-синцитиального вируса

Врач назвала различия COVID и респираторно-синцитиального вируса
При коронавирусе быстро ухудшаются все симптомы. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

У подхватившего COVID-19 быстро ухудшаются симптомы и появляются осложнения, что не наблюдается в случае с респираторно-синцитиальным вирусом. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Юрьева.

По ее словам, при коронавирусе обычно поднимается высокая температура и быстро ухудшаются все симптомы. При РС-вирусе такого почти не происходит.

Специалист также отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что при РС-вирусе заболевший ощущает слабость и мучается от сухого кашля. И подчеркнула, что изначально РС-вирус и COVID можно спутать.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID.

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