Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID

Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербург попал в топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент темпы вакцинации выше всего в Петербурге, Пензенской, Брянской и Курской областях, а также на Чукотке, в Карелии и Мурманской области.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что только около 11% россиян, поступающих в больницы с COVID-19, переносят заболевание в тяжелой форме, более 5 тыс. человек лежат в реанимационных отделениях.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле считают уровень вакцинации от COVID недостаточным.

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