В Кремле считают уровень вакцинации от COVID недостаточным

В России недостаточное количество граждан привиты от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, никаких решений, касающихся ограничений для людей, не сделавших прививку от COVID-19, на федеральном уровне пока не принималось.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в стране созданы все условия для вакцинации. И добавил, что властям следует активнее вести разъяснительную работу

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%.