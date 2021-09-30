В Кремле считают уровень вакцинации от COVID недостаточным

В Кремле считают уровень вакцинации от COVID недостаточным
Фото: kremlin.ru

В России недостаточное количество граждан привиты от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, никаких решений, касающихся ограничений для людей, не сделавших прививку от COVID-19, на федеральном уровне пока не принималось.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в стране созданы все условия для вакцинации. И добавил, что властям следует активнее вести разъяснительную работу

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%.

вакцинация Дмитрий Песков Россия


 

Новости партнеров
Петербуржец признался в удушении жены, чье тело нашла собака
Петербуржец признался в удушении жены, чье тело нашла собака
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле считают уровень вакцинации от COVID недостаточным
Сосед рассказал о студентках, убитых под Оренбургом
ДТП с «огнеопасным» транспортом учинила длинную пробку на Обводном
Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу сгоревшей ...
Путешествие заставило петербуржца погасить долг по алиментам в 500 тыс.
Вирусолог оценил решение проверять на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
В Ленобласти ожидается +13 градусов 1 октября
Владелец магазина сладостей в Доме Зингера отказался от «ядовитого ...