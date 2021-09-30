Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%

Эффективность вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187; составила 90%
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 90 %. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Заявление было сделано на российско-китайской конференции по проблеме нового вируса, сообщил ТАСС.

Данным препаратом привились уже около одного миллиона граждан. Из них после этого заболели COVID-19 менее одного процента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса.

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