Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%

Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 90 %. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Заявление было сделано на российско-китайской конференции по проблеме нового вируса, сообщил ТАСС.

Данным препаратом привились уже около одного миллиона граждан. Из них после этого заболели COVID-19 менее одного процента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса.