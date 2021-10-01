По признанию «Нафтогаза» контракт «Газпромом» нарушен не был

По признанию &#171;Нафтогаза&#187; контракт &#171;Газпромом&#187; нарушен не был
По признанию "Нафтогаза" контракт "Газпромом" нарушен не был. Фото: gazprom-neft.ru

Физический транзит природного газа через территорию украинского народа компания «Газпром» имела право прекратить по действующему транзитному контракту между Российской Федерацией и Украиной, сообщает ТАСС ссылаясь на главу компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко и запись в его Facebook.

«1 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — информирует сообщение Оператора газотранспортной системы Украины.

Прекращения транзита газа через Украину в Венгрию несмотря на забронированные мощности. По мнению Витриенко «Газпром» имеет такое право по контракту.

В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на 15 лет, по которому поставка газа будет осуществляться в обход территории Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что из-за запуска газопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнуться с ростом тарифов для населения.

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