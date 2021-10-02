Движение по «красной» линии метро Петербурга восстановили

В метрополитене Петербурга полностью восстановили движение поездов Кировско-Выборгской (красной) линии после падения пассажира на пути.

Об этом информирует пресс-служба городской подземки. Движение по красной линии осуществляется в полном объеме с 15:07. Поезда доезжают до всех станций.

Интервал движения поездов восстанавливается, добавили в метрополитене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга пассажир упал на пути. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на платформе станции «Площадь Восстания». Из-за падения пассажира метрополитен остановил движение поездов на участках между станциями «Девяткино» — «Площадь Ленина» и «Нарвская» — «Проспект Ветеранов».